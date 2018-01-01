Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лунин покинет расположение сборной Украины U-20 и не сыграет в плей-офф ЧМ

Комментариев: 0
Украинский голкипер отправится в расположение национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/lunin_oficial

Вратарь Андрей Лунин покинет расположение сборной Украины U-20, чтобы 1-го июня присоединиться к национальной сборной Украины, которая в Харькове проводит подготовку к матчам отбора на Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, Лунин приедет в команду Андрея Шевченко вместе с игроками, которые накануне завершили сезон в УПЛ.

Читай также: Сборная Украины U-20 сыграла вничью с Нигерией и вышла в плей-офф с первого места

Стоит сказать, что Лунин провел 3 матча группового этапа чемпионата мира в составе сборной Украины U-20, в которых пропустил два гола и отбил пенальти в матче с Нигерией. Отметим, что украинец не сможет сыграть за команду U-20 в матче 1/8 финала ЧМ, который состоится 3-го июня.

Напомним, национальная сборная Украины сыграет против Сербии 7-го июня, а с Люксембургом 10-го июня. Оба матча пройдут во Львове.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин рассчитывает стать основным голкипером Реала.

Поделись:
Теги: Андрей Лунин, сборная Украины по футболу, сборная Украины U-20, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь