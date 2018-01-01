Лунин покинет расположение сборной Украины U-20 и не сыграет в плей-офф ЧМ

Украинский голкипер отправится в расположение национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

Вратарь Андрей Лунин покинет расположение сборной Украины U-20, чтобы 1-го июня присоединиться к национальной сборной Украины, которая в Харькове проводит подготовку к матчам отбора на Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, Лунин приедет в команду Андрея Шевченко вместе с игроками, которые накануне завершили сезон в УПЛ.

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Стоит сказать, что Лунин провел 3 матча группового этапа чемпионата мира в составе сборной Украины U-20, в которых пропустил два гола и отбил пенальти в матче с Нигерией. Отметим, что украинец не сможет сыграть за команду U-20 в матче 1/8 финала ЧМ, который состоится 3-го июня.

Напомним, национальная сборная Украины сыграет против Сербии 7-го июня, а с Люксембургом 10-го июня. Оба матча пройдут во Львове.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин рассчитывает стать основным голкипером Реала.