Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Вернидуб ушел с поста главного тренера Зари

Комментариев: 1
Украинский специалист провел встречу с президентом клуба.
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
football.ua

Наставник луганской Заря Юрий Вернидуб покинул свой пост главного тренера клуба. Об этом сообщает пресс-служба Зари.

Читай также: Вернидуб рассказал, почему Заря рассорилась с Шахтером

Сегодня, 31 мая, украинский специалист провел встречу с президентом луганчан, на которой было принято решение о взаимном расторжении контракта Вернидуба с Зарей.

Отметим, 53-летний тренер возглавил луганский клуб в 2011 году. Под его руководством Заря выбилась в еврокубки, выходила в финал Кубка Украины, а также становилась бронзовым призером чемпионата Украины.

Напомним, ранее Вернидуб заявил, что минувший сезон является худшим в его карьере. Заря заняла 5 место в УПЛ, вылетела в полуфинале Кубка Украины от перволигового Ингульца, а также не смогла выйти в групповой этап Лиги Европы, уступив Лейпцигу в напряженной борьбе. 

Поделись:
Теги: Юрий Вернидуб, Заря, Украина, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Peyot    31.05.2019, 13:22
Оценка:  0
Peyot
Удачи тебе на новом месте Вернидуб! Настоящий козак! не то что полупокеры кроты!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь