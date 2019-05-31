Официально: Вернидуб ушел с поста главного тренера Зари

Украинский специалист провел встречу с президентом клуба.

Наставник луганской Заря Юрий Вернидуб покинул свой пост главного тренера клуба. Об этом сообщает пресс-служба Зари.

Читай также: Вернидуб рассказал, почему Заря рассорилась с Шахтером

Сегодня, 31 мая, украинский специалист провел встречу с президентом луганчан, на которой было принято решение о взаимном расторжении контракта Вернидуба с Зарей.

Отметим, 53-летний тренер возглавил луганский клуб в 2011 году. Под его руководством Заря выбилась в еврокубки, выходила в финал Кубка Украины, а также становилась бронзовым призером чемпионата Украины.

Напомним, ранее Вернидуб заявил, что минувший сезон является худшим в его карьере. Заря заняла 5 место в УПЛ, вылетела в полуфинале Кубка Украины от перволигового Ингульца, а также не смогла выйти в групповой этап Лиги Европы, уступив Лейпцигу в напряженной борьбе.