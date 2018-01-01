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Игрок Шахтера отправился в аренду в Ференцварош, который тренирует Ребров

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Стороны не сообщают сроки аренды футболиста.
Александр Зубков
Александр Зубков
fradi.hu

Полузащитник донецкого Шахтера Александр Зубков на правах аренды отправился в венгерский Ференцварош. Отметим, что стороны не называют сроки арендного соглашения.

“Я докажу, что мой переход стоило оформить“, - приводит слова 22-летнего Зубкова пресс-служба Ференцвароша.

Стоит сказать, что хавбек - воспитанник “горняков“, но в прошлом сезоне он выступал за Мариуполь, отыграв 22 матча, в которых забил 8 голов и совершил 4 результативные передачи.

Кроме того, венгерский клуб сейчас возглавляет украинец Сергей Ребров, а также выступает еще один наш соотечественник - Игорь Харатин. В прошлом сезоне Ференцварош выиграл чемпионат и команда будет играть в Лиге чемпионов с первого раунда квалификации.

Отметим, что другой украинский экс-полузащитник донецкого Шахтера Иван Петряк покинул Ференцварош, перейдя в стан основного конкурента.

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Теги: Александр Зубков, Шахтер, аренда, футбол, Ференцварош
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