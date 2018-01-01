Львов - Шахтер 0:3 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

"Горняки" на выезде без проблем разобрались с львовской командой.

Львов - Шахтер: видео голов ФК Шахтер Донецк В заключительном матче 32-го тура УПЛ донецкий Шахтер крупно обыграл ФК Львов (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча Львов - Шахтер: Львов - Шахтер 0:3

Голы: Дентиньо, 66, Степаненко, 78, Матвиенко, 86. Львов: Сарнавский - Висенте, Адамюк, Приймак, Пентелейчук (Химчак, 46) - Шина (Иваночко, 80), Педро, Мартан, Липе (Брама, 85) - Алваро, Бруно. Шахтер: Кудрик - Бутко, Бондаренко, Хочолава, Матвиенко - Коваленко, Маркос Антонио - Сиприано (Степаненко, 63), Соломон (Марлос, 77), Фернандо (Тете, 70) - Дентиньо. Предупреждение: Педро, Мартан - Антонио, Степаненко.

Горемыкина Екатерина