Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Львов - Шахтер 0:3 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Комментариев: 0
"Горняки" на выезде без проблем разобрались с львовской командой.

Львов - Шахтер: видео голов
Львов - Шахтер: видео голов
ФК Шахтер Донецк

В заключительном матче 32-го тура УПЛ донецкий Шахтер крупно обыграл ФК Львов (3:0).

Смотрите видео голов и обзор матча Львов - Шахтер:

Львов - Шахтер 0:3
Голы: Дентиньо, 66, Степаненко, 78, Матвиенко, 86.

Львов: Сарнавский - Висенте, Адамюк, Приймак, Пентелейчук (Химчак, 46) - Шина (Иваночко, 80), Педро, Мартан, Липе (Брама, 85) - Алваро, Бруно.

Шахтер: Кудрик - Бутко, Бондаренко, Хочолава, Матвиенко - Коваленко, Маркос Антонио - Сиприано (Степаненко, 63), Соломон (Марлос, 77), Фернандо (Тете, 70) - Дентиньо.

Предупреждение: Педро, Мартан - Антонио, Степаненко.

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, ФК Львов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь