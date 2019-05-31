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Фонсека близок к подписанию трехлетнего контракта с Ромой - СМИ

Комментариев: 1
Наставник донецкого Шахтера в скором времени может сменить место работы.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека в ближайшее время может покинуть донецкий клуб и перебраться в Италию.

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Как сообщает Forzaroma.info, в услугах португальского специалиста заинтересована Рома. Римский клуб проявил интерес к Фонсеке после того, как не удалось договориться с Антонио Конте, Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини.

Трансферный советник Ромы Франко Бальдини назвал португальца идеальной кандидатурой на эту должность. Отмечается, что переговоры с 46-летним тренером находятся на продвинутой стадии. Клуб предложил Фонсеке контракт на три года с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов готов отпустить Паулу Фонсеку в другой клуб.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, тренер
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Комментариев (1)
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Peyot    31.05.2019, 11:17
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Peyot
шахтер портит тренеров после шахтера они не могут уже показывать высоких результатов потому что успех шахтера сторится на безнаказанной агресивной игре и поддержке судей. А в топовых чемпионатах такая игра приводит к удалениям и проигрышам!
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