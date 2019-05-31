Фонсека близок к подписанию трехлетнего контракта с Ромой - СМИ
Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека в ближайшее время может покинуть донецкий клуб и перебраться в Италию.
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Как сообщает Forzaroma.info, в услугах португальского специалиста заинтересована Рома. Римский клуб проявил интерес к Фонсеке после того, как не удалось договориться с Антонио Конте, Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини.
Трансферный советник Ромы Франко Бальдини назвал португальца идеальной кандидатурой на эту должность. Отмечается, что переговоры с 46-летним тренером находятся на продвинутой стадии. Клуб предложил Фонсеке контракт на три года с зарплатой 2 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов готов отпустить Паулу Фонсеку в другой клуб.
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