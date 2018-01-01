Сборная Украины U-20 сыграла вничью с Нигерией и вышла в плей-офф с первого места

Подопечные Александра Петракова сумели добыть приемлемый для себя результат.

Сборная Украины U-20 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сумела свести вничью поединок с одногодками из Нигерии и сохранила за собой первое место в группе D.

Наставник нашей команды Александр Петраков дал отдохнуть многим основным футболистам сборной, чтобы они сохранили силы на плей-офф, а те кто вышел, видимо, получили установку играть на результат. В итоге украинцы отдали инициативу сопернику, играли максимально плотно в обороне и пытались ловить нигерийцев на контратаках.

Такая игра навивала уныние у нейтрального болельщика - за первую половину игры обе команды лишь по разу пробили в створ. Украинцам это позволило забить - Кащук продрался правым флангом и сделал навес на дальнюю штангу, голкипер Нигерии ошибся на выходе и Сикан головой перевел мяч в ворота.

У африканцев единственный удар в створ был перед самым свистком с пенальти, но Лунин парировал удар от Тиджани.

Впрочем, в начале второго тайма арбитр поставил еще одно пенальти в наши ворота за игру рукой Попова, долго всматриваясь в экран при использовании системы VAR. А Тиджани со второй попытки переиграл Лунина с 11-метровой отметки.

Второй тайм наши футболисты вовсе перешли на удержание ничейного счета, почти не атакуя, но и Лунин почти не играл - защитники нейтрализовали почти все удары. К слову, Нигерию тоже устраивала ничья и в компенсированное время нигерийцы не стеснялись затягивать время. По итогу ничья 1:1, которая устроила обе команды.

Теперь в 1/8 финала сборная Украины сыграет 3 июня в Тыхы с кем-то из третьих команд групп B (Эквадор), E (Мали, Панама или Саудовская Аравия) и F (Южная Корея, Португалия или ЮАР). Окончательно это станет известно только 31 мая, когда состоится третий тур в двух последних группах.

Нигерия U-20 - Украина U-20 1:1

Голы: Тиджани, 51 (с пенальти) — Сикан, 30

Нигерия U-20: Оремаде — Рабиу, Алийю, Агбу, Утин — Офоборх, Майкл — Эффьом (Оффиа, 74), Окон, Маканджуола (Элету, 87) — Тиджани (Сор, 90+2)

Украина U-20: Лунин — Снурницын (Корниенко, 46), Попов, Бондарь, Бескоровайный, Сафронов — Дрышлюк, Чех, Кащук — Устименко (Супряга, 72), Сикан (Булеца, 46)

Предупреждения: Тиджани, Эффьом — Снурницын, Попов

На 45+1-й минуте Тиджани не реализовал пенальти (вратарь)