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Мораес - лучший бомбардир УПЛ, Цыганков - лучший по гол+пас, Тайсон - лучший ассистент

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Футболисты провели результативный сезон.
Тайсон и Жуниор Мораес
Тайсон и Жуниор Мораес
ФК Шахтер Донецк

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги в сезоне-2018/19.

Бразилец украинского происхождения забил 19 голов в 27 матчах украинского первенства, обойдя Виктора Цыганкова (18 голов) и Марьяна Шведа (14 голов).

Украинский хавбек киевского Динамо Виктор Цыганков, в свою очередь, стал лучшим по системе гол+пас в УПЛ. На счету капитана Динамо 18 голов и 11 голевых передач за 31 матч. 

Также отметим, что вингер "горняков" Тайсон стал лучшим ассистентом украинского первенства. На счету бразильца 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в Цыганкове заинтересован Наполи, однако президент киевлян заявил, что никаких предложений по 21-летнему вингеру он не получал.

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Теги: Жуниор Мораес, Виктор Цыганков, Тайсон, УПЛ, футбол
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