Футболисты провели результативный сезон.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги в сезоне-2018/19.

Бразилец украинского происхождения забил 19 голов в 27 матчах украинского первенства, обойдя Виктора Цыганкова (18 голов) и Марьяна Шведа (14 голов).

Украинский хавбек киевского Динамо Виктор Цыганков, в свою очередь, стал лучшим по системе гол+пас в УПЛ. На счету капитана Динамо 18 голов и 11 голевых передач за 31 матч.

Также отметим, что вингер "горняков" Тайсон стал лучшим ассистентом украинского первенства. На счету бразильца 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в Цыганкове заинтересован Наполи, однако президент киевлян заявил, что никаких предложений по 21-летнему вингеру он не получал.