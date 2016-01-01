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Хацкевич провел 100-й матч на посту главного тренера Динамо

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Поединок с Александрией стал юбилейным для белорусского специалиста.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
Getty Images

Сегодня, 30 мая, в последнем туре украинской Премьер-лиги Динамо обыграло Александрию (2:0). 

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Для главного тренера “бело-синих“ Александра Хацкевича этот матч стал 100-м на посту главного тренера столичного клуба.

Отметим, Хацкевич возглавил Динамо летом 2017-го года. За этом время белорусский специалист выиграл с киевлянами Суперкубок Украины в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Хацкевич уйдет с поста главного тренера Динамо. 

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Теги: Александр Хацкевич, Динамо, УПЛ, футбол, Украина
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