Хацкевич провел 100-й матч на посту главного тренера Динамо

Поединок с Александрией стал юбилейным для белорусского специалиста.

Сегодня, 30 мая, в последнем туре украинской Премьер-лиги Динамо обыграло Александрию (2:0).

Читай также: Динамо отказалось от публичного награждения серебряными медалями чемпионата Украины

Для главного тренера “бело-синих“ Александра Хацкевича этот матч стал 100-м на посту главного тренера столичного клуба.

Отметим, Хацкевич возглавил Динамо летом 2017-го года. За этом время белорусский специалист выиграл с киевлянами Суперкубок Украины в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Хацкевич уйдет с поста главного тренера Динамо.