Динамо отказалось от публичного награждения серебряными медалями чемпионата Украины

Столичный клуб не будет участвовать в церемонии награждения после заключительного матча УПЛ.

Сегодня, 30 мая, в последнем туре украинской Премьер-лиги сыграют Александрия и Динамо. После матча должна состояться церемония награждения медалями чемпионата Украины.

Читай также: Роналдо получил в подарок от Соля футболку Динамо

Столичный клуб занял итоговое второе место, а Александрия разместилась на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ. Однако, Динамо отказалось участвовать в этом мероприятии, поскольку не хочет публично получать свои серебряные медали, - сообщили на ТК Футбол 1/2.

Александрия, в свою очередь, устроит для своих фанатов празднование, поскольку третье место для украинской команды является самым большим достижением в истории клуба в рамках украинского чемпионата.

Ранее сообщалось, что победа Челси в Лиге Европы облегчила Динамо путь в группу Лиги чемпионов.