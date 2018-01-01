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Динамо отказалось от публичного награждения серебряными медалями чемпионата Украины

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Столичный клуб не будет участвовать в церемонии награждения после заключительного матча УПЛ.
Футболисты Динамо (Киев)
Футболисты Динамо (Киев)
Getty Images

Сегодня, 30 мая, в последнем туре украинской Премьер-лиги сыграют Александрия и Динамо. После матча должна состояться церемония награждения медалями чемпионата Украины.

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Столичный клуб занял итоговое второе место, а Александрия разместилась на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ. Однако, Динамо отказалось участвовать в этом мероприятии, поскольку не хочет публично получать свои серебряные медали, - сообщили на ТК Футбол 1/2.

Александрия, в свою очередь, устроит для своих фанатов празднование, поскольку третье место для украинской команды является самым большим достижением в истории клуба в рамках украинского чемпионата.

Ранее сообщалось, что победа Челси в Лиге Европы облегчила Динамо путь в группу Лиги чемпионов.

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Теги: Динамо, Александрия, футбол, Украина, УПЛ
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