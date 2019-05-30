Роналдо получил в подарок от Соля футболку Динамо
Форвард киевского Динамо Фран Соль в своем аккаунте Instagram похвастался встречей с легендой мирового футбола Роналдо.
Испанский нападающий решил не приходить на встречу с пустыми руками. Соль подарил бразильцу футболку “бело-синих“, после чего спортсмены сделали несколько совместных фотографий.
“Один из моих кумиров и самый впечатляющий форвард всех времен. Спасибо за потраченное время и за то, что понюхали голову младшего“, - написал Соль под публикацией.
Uno de mis ídolos y el delantero más espectacular de todos los tiempos. Gracias por tu tiempo y por olerle la cabecita a Jr jajajaja.. @ronaldo “the real one”... @fc_dynamo_kyiv - - Bonita entrevista como siempre de la mano de @hugocerezo en @marca !! Como siempre top!
Напомним, ранее Соль заявил, что Киев и Динамо стали для него родными.
Полная версия правил