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Роналдо получил в подарок от Соля футболку Динамо

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Легендарный "Зубастик" встретился с форвардом столичного клуба.
Роналдо
Роналдо
Getty Images

Форвард киевского Динамо Фран Соль в своем аккаунте Instagram похвастался встречей с легендой мирового футбола Роналдо.

Испанский нападающий решил не приходить на встречу с пустыми руками. Соль подарил бразильцу футболку “бело-синих“, после чего спортсмены сделали несколько совместных фотографий.

“Один из моих кумиров и самый впечатляющий форвард всех времен. Спасибо за потраченное время и за то, что понюхали голову младшего“, - написал Соль под публикацией.

Напомним, ранее Соль заявил, что Киев и Динамо стали для него родными.

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Теги: Роналдо, Фран Соль, футбол, Динамо, УПЛ, Украина
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