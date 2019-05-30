Роналдо получил в подарок от Соля футболку Динамо

Легендарный "Зубастик" встретился с форвардом столичного клуба.

Форвард киевского Динамо Фран Соль в своем аккаунте Instagram похвастался встречей с легендой мирового футбола Роналдо.

Испанский нападающий решил не приходить на встречу с пустыми руками. Соль подарил бразильцу футболку “бело-синих“, после чего спортсмены сделали несколько совместных фотографий.

“Один из моих кумиров и самый впечатляющий форвард всех времен. Спасибо за потраченное время и за то, что понюхали голову младшего“, - написал Соль под публикацией.

Напомним, ранее Соль заявил, что Киев и Динамо стали для него родными.