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Лунин: Я усердно работаю над тем, чтобы стать основным вратарем Реала

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Украинский голкипер мечтает сыграть под руководством Зинедина Зидана.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Вратарь Леганеса Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, сейчас защищает цвета сборной U-20 на чемпионате мира.

Официальный сайт ФИФА отметил украинского футболиста, как одного из самых перспективных игроков первенства, и пообщался с ним.

“Я мечтал не просто перейти в Реал, а стать основным голкипером данной команды. Поэтому я усердно работаю. 

Зидан? Он легенда “Королевского клуба“ и всего футбольного мира. Это невероятно, что он руководит этим клубом. Для меня мечта слушать его наставления, извлекать уроки из его опыта. Кто не хотел бы, чтобы Зинедин тренировал их?“, - сказал украинец в интервью официальному сайту ФИФА.

Сегодня, 30 мая, национальная команда Украины проведет последний матч групповой стадии молодежного мундиаля против Нигерии. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Реал
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Источник: www.fifa.com

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