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Украина - Днепр-1 2:1 видео голов и обзор товарищеского матча

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Национальная команда сыграла с дебютантом УПЛ.

Сборная Украины победила Днепр-1
Сборная Украины победила Днепр-1
УАФ

В рамках подготовки к отборочным матчам Евро-2020 сборная Украины провела спарринг с клубом Днепр-1.

Подопечные Андрея Шевченко выиграли со счетом 2:1.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина - Днепр-1:

Украина - Днепр-1 2:1

Голы: Яремчук, 14, 57 - Панасенко, 82.

Украина: Билык - В. Кравец, Пластун, Прокопчук, Петряк (Милованов, 77), Малиновский (Козак, 46), Зинченко, Безус, Коноплянка, Швед, Яремчук.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Днепр-1, видео голов, обзор матча
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