Украина - Днепр-1 2:1 видео голов и обзор товарищеского матча
Национальная команда сыграла с дебютантом УПЛ.
В рамках подготовки к отборочным матчам Евро-2020 сборная Украины провела спарринг с клубом Днепр-1.
Подопечные Андрея Шевченко выиграли со счетом 2:1.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина - Днепр-1:
Украина - Днепр-1 2:1
Голы: Яремчук, 14, 57 - Панасенко, 82.
Украина: Билык - В. Кравец, Пластун, Прокопчук, Петряк (Милованов, 77), Малиновский (Козак, 46), Зинченко, Безус, Коноплянка, Швед, Яремчук.
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