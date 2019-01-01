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Хацкевич уйдет с поста главного тренера Динамо - Инсайдер

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Рауль Рианчо может возглавить столичный клуб.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
Getty Images

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич покинет пост главного тренера команды через несколько дней. Об этом сообщает Главред.

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По информации источника, белорусский специалист уйдет из столичного клуба 31 мая, а заменить его может бывший ассистент Андрея Шевченко в сборной Украине Рауль Рианчо.

“Футболисты Динамо поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые, наоборот, хотят, чтобы его уволили.

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Назначение Рауля Рианчо – это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком с многими игроками Динамо и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб“, - заявил источник, близкий к Динамо.

Напомним, ранее президент “бело-синих“ Игорь Суркис заявил, что ни с кем не ведет переговоров и должен сначала встретиться с Хацкевичем. 

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Теги: Александр Хацкевич, Динамо, УПЛ, Украина, футбол
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Источник: glavred.info

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