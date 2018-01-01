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Нападающий Шахтера приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

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Кулач нуждается в лечении.
Владислав Кулач
Владислав Кулач
ФК Александрия

Форвард донецкого Шахтера, выступающий на правах аренды за Александрию, Владислав Кулач вынужден приостановить свою профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил журналист ТК Футбол 1/2 Олег Ящук.

По информации источника, 26-летний украинец, который перешел в Александрию этой зимой, не выступает за свой клуб именно из-за болезни, поэтому нападающий нуждается в лечении.

Отметим, в этом сезоне Кулач провел 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что игрок Шахтера может перейти в португальский топ-клуб

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Теги: Владислав Кулач, Александрия, Шахтер, УПЛ, Украина, футбол
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