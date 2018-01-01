Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрок Шахтера может перейти в португальский топ-клуб

Комментариев: 0
Спортинг хочет взять в аренду Сиприано.
Маркиньос Сиприано
Маркиньос Сиприано
ФК Шахтер Донецк

Бразильский вингер донецкого Шахтера Маркиньос Сиприано может отправиться в лиссабонский Спортинг на один год в аренду за получением регулярной игровой практики. Об этом сообщает A Bola.

Читай также: Зинченко: В Ман Сити спрашивали у меня про защитника Динамо

По информации источника, в услугах 20-летнего хавбека также заинтересованы Витория Гимараэш и Белененсеш.

Отметим, Маркиньос Сиприано пришел в Шахтер из Сан-Пауло летом 2018 года. За это время он сыграл всего 4 матча и провел на поле в общей сложности 227 минут.

Ранее сообщалось, что бразильский гранд интересуется защитником Шахтера.

Поделись:
Теги: Маркиньос Сиприано, Шахтер, Украина, Спортинг, Португалия, футбол, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь