Игрок Шахтера может перейти в португальский топ-клуб

Спортинг хочет взять в аренду Сиприано.

Бразильский вингер донецкого Шахтера Маркиньос Сиприано может отправиться в лиссабонский Спортинг на один год в аренду за получением регулярной игровой практики. Об этом сообщает A Bola.

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По информации источника, в услугах 20-летнего хавбека также заинтересованы Витория Гимараэш и Белененсеш.

Отметим, Маркиньос Сиприано пришел в Шахтер из Сан-Пауло летом 2018 года. За это время он сыграл всего 4 матча и провел на поле в общей сложности 227 минут.

Ранее сообщалось, что бразильский гранд интересуется защитником Шахтера.