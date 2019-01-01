Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки Динамо снялись в фотосессии в новой форме

Комментариев: 0
Киевляне показали, как выглядит экипировка на следующий сезон.
Игроки Динамо снялись в фотосессии в новой форме
© ФК Динамо Киев
Фото 1/6
  • Форма Динамо на сезон 2019/20
  • Форма Динамо на сезон 2019/20
  • Форма Динамо на сезон 2019/20
  • Форма Динамо на сезон 2019/20
  • Форма Динамо на сезон 2019/20
  • Форма Динамо на сезон 2019/20
Игроки Динамо снялись в фотосессии в новой форме
Форма Динамо на сезон 2019/20
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Киевское Динамо презентовало новую форму на сезон 2019/20 перед матчем с ФК Львов, а теперь клуб подготовил фотогалерею с игроками команды в роли моделей.

Сообщается, что нынешняя форма отличается своим эксклюзивным, современным дизайном и технологичностью. Она выполнена в фирменных цветах клуба. Под эмблемой ФК Динамо Киев, на сердце, нанесен автограф Валерия Лобановского - дань памяти легендарному тренеру в честь 80-летия со дня его рождения.

Рукава формы оснащены технологией Megaspeed - отличительной особенностью формы от New Balance для таких ведущих клубов, как Ливерпуль, Порту, ​​Атлетик и другие. Желтый цвет на синем фоне символизирует национальный флаг.

Форма выполнена из эластичной текстурированной ткани с запатентованной New Balance технологией NB Dry. Благодаря своей структуре, она поглощает влагу с тела и быстро сохнет, что помогает чувствовать себя максимально комфортно в самые ответственные моменты.

Старт продаж новой домашней и выездной формы начался 27 мая в фан-шопе Динамо.

Поделись:
Теги: Динамо Киев, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь