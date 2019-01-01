Игроки Динамо снялись в фотосессии в новой форме

Киевляне показали, как выглядит экипировка на следующий сезон.

Киевское Динамо презентовало новую форму на сезон 2019/20 перед матчем с ФК Львов, а теперь клуб подготовил фотогалерею с игроками команды в роли моделей.

Сообщается, что нынешняя форма отличается своим эксклюзивным, современным дизайном и технологичностью. Она выполнена в фирменных цветах клуба. Под эмблемой ФК Динамо Киев, на сердце, нанесен автограф Валерия Лобановского - дань памяти легендарному тренеру в честь 80-летия со дня его рождения.

Рукава формы оснащены технологией Megaspeed - отличительной особенностью формы от New Balance для таких ведущих клубов, как Ливерпуль, Порту, ​​Атлетик и другие. Желтый цвет на синем фоне символизирует национальный флаг.

Форма выполнена из эластичной текстурированной ткани с запатентованной New Balance технологией NB Dry. Благодаря своей структуре, она поглощает влагу с тела и быстро сохнет, что помогает чувствовать себя максимально комфортно в самые ответственные моменты.

Старт продаж новой домашней и выездной формы начался 27 мая в фан-шопе Динамо.