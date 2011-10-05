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Малиновский: Никакой конкретики по трансферу нет

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Руслан Малиновский не исключает варианта, что он останется в Генке.
Малиновский: Никакой конкретики по трансферу нет

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что может остаться в Генке, а новости о его переходе пока остаются слухами.

"Это все интернет, слухи. Я вообще эту неделю ни с кем никаких переговоров не вел, отдыхал с семьей. Сам читал все это в интернете, меня спрашивают, а я ничего не знаю. Никакой конкретики нет.

Точно ли ухожу из Генка? Еще посмотрим. Клуб попытается удержать, но будем разговаривать, посмотрим. У клуба много забот, ушел тренер, поэтому будем общаться с ними", - сказал Малиновский в комментарии Футбол News.

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