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Беседин - Суркису: Игорь Михайлович, все будет хорошо

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Форвард Динамо рассказал о критике со стороны президента клуба.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин в комментарии официальному сайту киевлян прокомментировал победу в матче 31-го тура чемпионата Украины над Львовом.

"Очень сильно хотелось забить и выиграть. Хорошо, что во втором тайме исправились и довели счет до победного. Будем двигаться дальше.

Мы вышли играть в два нападающих. У нас было много моментов, можно было забивать больше. Я очень много пропустил игр, делаю выводы. Был уверен в сегодняшней победе. Главное, что после пропущенного мяча не опустили руки, и все ребята хорошо отработали.

Слова Игоря Суркиса с критикой нападающи? Он прав, может быть, где-то игрового тонуса и не хватает. Но я могу ему пообещать, что в следующем сезоне, дай Бог, все будет хорошо со здоровьем, тонуса будет столько, что его некуда будет девать. Главное, не травмироваться. Игорь Михайлович, все будет хорошо", - сказал Беседин.

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Теги: Артем Беседин, Динамо Киев
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