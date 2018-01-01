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Любарт и Ураган-2 КФС выиграли отбор в своих городах чемпионата Red Bull Neymar Jr's Five

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В Луцке и Ивано-Франковске определили финалистов чемпионата Red Bull Neymar Jr's Five!
Любарт и Ураган-2 КФС выиграли отбор в своих городах чемпионата Red Bull Neymar Jr's Five

На выходных (25-26 мая) состоялись очередные отборы международного чемпионата Red Bull Neymar Jr's Five. В эти солнечные майские дни футбольные фанаты Луцка и Ивано-Франковска определяли, кто именно будет представлять их города на Национальном финале, который состоится 15 июня в Киеве.

В Ивано-Франковске разыгралась настоящая борьба! 28 команд соревновались за билет в Киев, но достался он только двум – одинаково сильным противникам ФК МИШИН и УРАГАН - 2 КФС. За 10 минут финального матча между этими двумя командами ни один гол не был забит! Пришлось разыграть золотой мяч - поединок представителей команд один на один до первого забитого гола. И здесь соперники боролись до последнего, но игрок УРАГАН - 2 КФС все-таки смог отправить в ворота ФК МИШИН победный гол!

"Самые положительные эмоции, очень хороший турнир, хорошая организация. Очень рад, что наша команда выиграла, очень хотелось бы, чтобы побольше таких турниров проводилось, именно в Ивано-Франковске ... Если мы здесь выиграли, значит до финала тоже готовы!"- уверен в своей команде капитан УРАГАН - 2 КФС Марьян Масевич.

А Луцк в Киеве будут представлять две сильнейшие команды луцкого отбора, которые на протяжении турнира не пропустили ни одного гола, и на разных этапах забивали то несколько, а то и все 5 голов в ворота противников. И хотя обе команды проходят в Национальный финал, матч за первое место тоже был не простым. Победители ФК ЛЮБАРТ таки пропустили первый за весь турнир гол в свои ворота, однако в ответ отправили аж 4 гола ФК ШИГИРЮМ!

"Цель была поехать в Киев. Мы ее достигли! Мы очень рады, эмоции просто супер!", - радуется результату капитан команды ФК ЛЮБАРТ Артем.

Впереди еще квалификации в Харькове (1-2 июня) и Киеве (8-9 июня)! Успейте зарегистрировать свою команду и побороться за главный титул!

Победители локальных квалификаций встретятся 15 июня в Национальном финале на Контрактовой площади в Киеве, который определит лучшую команду Украины, которая получит билет на Мировой Финал в Бразилии!

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат - 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол. Цель-максимум: ПЕРЕИГРАТЬ ВСЕХ!

Чтобы узнать об украинских отборочные турниры и правила Red Bull Neymar Jr's Five, веб-сайт http://www.redbullneymarjrsfive.com/ и зарегистрируйте свою команду

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