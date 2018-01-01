Украина U-20 – Катар U-20 1:0 видео гола и обзор матча

Сборная Украины минимально обыграла Катар. Смотрите обзор матча Украина - Катар.

Гол Дениса Попова принес подопечным Петракова минимальную победу, после чего украинцы возглавили свою группу.

Катар U-20 — Украина U-20 0:1

Гол: Попов, 58.

Катар U-20: Шебаб — Бакш, аль-Хамавенде, Эллитхи, Аль-Минхали — Мохаммед, Салех, Андри — Аль-Мусури (Карами, 54), Ибрагим, Юсуф.

Украина U-20: Лунин — Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный — Корниенко, Мусолитин — Цитаишвили (Кащук, 63), Хахлев (Чех, 46), Булеца (Сикан, 73) — Супряга.

Предупреждения: Юсуф — Хахлев, Булеца, Конопля.

На 85-й минуте был удален Насир Бакш (Катар U-20) (грубое нарушение правил).