Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Украина U-20 – Катар U-20 1:0 видео гола и обзор матча

Комментариев: 0
Сборная Украины минимально обыграла Катар. Смотрите обзор матча Украина - Катар.

Гол Дениса Попова принес подопечным Петракова минимальную победу, после чего украинцы возглавили свою группу.

Катар U-20 — Украина U-20 0:1
Гол: Попов, 58.

Катар U-20: Шебаб — Бакш, аль-Хамавенде, Эллитхи, Аль-Минхали — Мохаммед, Салех, Андри — Аль-Мусури (Карами, 54), Ибрагим, Юсуф.

Украина U-20: Лунин — Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный — Корниенко, Мусолитин — Цитаишвили (Кащук, 63), Хахлев (Чех, 46), Булеца (Сикан, 73) — Супряга.

Предупреждения: Юсуф — Хахлев, Булеца, Конопля.

На 85-й минуте был удален Насир Бакш (Катар U-20) (грубое нарушение правил). 

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь