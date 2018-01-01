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Павелко вызван на допрос в НАПК

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НАПК может составить протокол про административное правонарушение.
Андрей Павелко / ffu.ua
Андрей Павелко / ffu.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызвало президента Украинской ассоциации футбола и народного депутата Андрея Павелко на допрос касаемо возможного конфликта интересов.

Интересно, что ни о каких других деталях агентство пока не информирует.

Функционер должен прийти для дачи показаний 28 или 29 мая в течение рабочего дня. 

Ранее мы также сообщали, что против деятельности Павелко открыты дела в Генеральной прокуратуре Украины, Национальной полиции и в НАБУ.

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