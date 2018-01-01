Павелко вызван на допрос в НАПК
НАПК может составить протокол про административное правонарушение.
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызвало президента Украинской ассоциации футбола и народного депутата Андрея Павелко на допрос касаемо возможного конфликта интересов.
Интересно, что ни о каких других деталях агентство пока не информирует.
Функционер должен прийти для дачи показаний 28 или 29 мая в течение рабочего дня.
Ранее мы также сообщали, что против деятельности Павелко открыты дела в Генеральной прокуратуре Украины, Национальной полиции и в НАБУ.
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