Украина U-20 вышла в плей-офф ЧМ, минимально обыграв Катар

Подопечные Петракова набрали шесть очков и возглавили группу D.

В матче второго тура группового этапа Чемпионата мира U-20 Украина добыла важную победу на Катаром.

Команды начали матч в стремительной манере. И Катар, и Украина пытались завладеть мячом с первых минут.

Уже на 3-й минуте Цитаишвили ворвался в штрафную Катара с правого фланга, но Аль-Минхали отобрал мяч в подкате.

Катарцы ответили спустя несколько мгновений. Абдурисаг подобрался к нашим воротам и сразу же нанес удар, но Андрей Лунин в прыжке спас свои ворота.

На 9-й минуте Булеца сделал перехват в центре поля, прорвался к воротам Шебаба и скинул на Цитаишвили. Украинец мог забивать, но защитник катарцев оказался первым на мяче. А спустя минуту Хахлев мог открывать счет в матче – футболист пробил по воротам Катара со средней дистанции, однако мяч прелетел в сантиметрах от левой штанги.

В середине первой половины матча игра немного выровнялась. Катарцы катали мяч на своей половине поля, а наша команда не стремилась его отбирать, накапливая силы. Наша команда не могла прорваться к штрафной Катара, а подопечные Пиньеро не

На 44-й минуте Попов мог забивать после подачи Цитаишвили, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от перекладины.

Второй тайм начался с обмена "горчичниками. Сначала Булеца после борьбы с защитником упал в штрафной площади соперника, но рефери не поверил в возможность фола и вручил украинцу желтую карточку за симуляцию. А через пару минут "горчичник" за грубый фол получил и Абдурисаг.

На 53-й минуте Конопля подключился к атаке с правого фланга, получил мяч и сразу же пробил. Мог быть гол, но голкипер Шебаб в падении парировал этот удар.

Но через 6 минут украинцы все-таки сумели распечатать ворота Катара. Постарался Попов. Булеца после розыгрыша углового навесил с фланга на Дениса, а тот головой переправил мяч в ворота.

После этого катарцы заметно активизировали свои действия. Понимая, что терять нечего, подопечные Пиньеро провели несколько потенциально опасных атак. Правда, это результата не принесло. К тому же, "летя" к воротам Лунина, катарцы частенько оголяли фланги, чем пользовалась наша сборная.

Под конец матча вышедший на замену Сикан мог удваивать преимущество сборной Украины, но подопечных Пиньеро спас Шебаб, который в прыжке отбил удар.

Стоит отметить, что катарцы доигрывали матч вдесятером. На 85-й минуте судья удалил Бакша за грубую игру.

Получив преимущество в количестве игроков, украинцы попытались провести еще несколько атак. Впрочем, счет на табло так и не был изменен. Итог – Украина добыла важную победу над Катаром и вышла в 1/8 Чемпионата мира.

Катар U-20 — Украина U-20 0:1

Гол: Попов, 58.



Катар U-20: Шебаб — Бакш, аль-Хамавенде, Эллитхи, Аль-Минхали — Мохаммед, Салех, Андри — Аль-Мусури (Карами, 54), Ибрагим, Юсуф.



Украина U-20: Лунин — Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный — Корниенко, Мусолитин — Цитаишвили (Кащук, 63), Хахлев (Чех, 46), Булеца (Сикан, 73) — Супряга.



Предупреждения: Юсуф — Хахлев, Булеца, Конопля.

На 85-й минуте был удален Насир Бакш (Катар U-20) (грубое нарушение правил).