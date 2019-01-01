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Испанский тренер Фабри покинул Карпаты, ему нужно следить за здоровьем

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Главный тренер Карпат подал в отставку и уже покинул Украину.
Фабри Гонсалес / ФК Карпаты Львов
Фабри Гонсалес / ФК Карпаты Львов

Официальный сайт Карпат сообщил, что первая команда клуба осталась без главного тренера. Испанец Фабри Гонсалес подал в отставку еще после матча против Олимпика.

"Фабри сообщил руководству о том, что покидает пост главного тренера практически сразу после завершения матча против Олимпика", - отметил исполнительный директор Карпат Ящишин.

"Он решил покинуть команду из-за состояния здоровья — ему необходим медицинский уход и немного больше покоя".

Исполняющим обязанности главного тренера станет Александр Чижевский, работавший в штабе испанца. В СМИ сообщается, что помогать Чижевскому будет Артем Федецкий.

Напомним, что Фабри подписал контракт с Карпатами лишь в январе.

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