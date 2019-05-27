Ахметов: Строить новый стадион не планируем. У нас есть Донбасс Арена
Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов признался, что не планирует строительство нового стадиона за пределами Донецка, поскольку надеется на возвращение “горняков“ на Донбасс Арену. Об этом бизнесмен сообщил в интервью на ТК Футбол.
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“Строительство нового стадиона? Нет, ни в коем случае. У нас есть Донбасс Арена, и все живем мечтой, что Шахтер вернется на Донбасс Арену и будет проводить там свои самые яркие матчи.
Я очень сильно скучаю за футболом. Начались все трагические события, и я в Донецк не могу вернуться уже шестой год. Пять лет я не был на стадионе.
Я бы хотел, чтобы мы на стадионе оказались с нашими болельщиками. Чтобы мы вместе смотрели, гордились, радовались, плакали от игры нашей команды“, – сказал Ахметов.
Ранее сообщалось, что Ахметов готов отпустить Фонсеку, если им заинтересуется европейский гранд.
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