Ахметов: Строить новый стадион не планируем. У нас есть Донбасс Арена

Президент Шахтера надеется, что его команда вернется в Донецк.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов признался, что не планирует строительство нового стадиона за пределами Донецка, поскольку надеется на возвращение “горняков“ на Донбасс Арену. Об этом бизнесмен сообщил в интервью на ТК Футбол.

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“Строительство нового стадиона? Нет, ни в коем случае. У нас есть Донбасс Арена, и все живем мечтой, что Шахтер вернется на Донбасс Арену и будет проводить там свои самые яркие матчи.

Я очень сильно скучаю за футболом. Начались все трагические события, и я в Донецк не могу вернуться уже шестой год. Пять лет я не был на стадионе.

Я бы хотел, чтобы мы на стадионе оказались с нашими болельщиками. Чтобы мы вместе смотрели, гордились, радовались, плакали от игры нашей команды“, – сказал Ахметов.

Ранее сообщалось, что Ахметов готов отпустить Фонсеку, если им заинтересуется европейский гранд.