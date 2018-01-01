Суркис: По Цыганкову никаких предложений не получал

Президент Динамо опроверг информацию о возможном уходе лидера своей команды в другой клуб.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис опроверг слухи касательно того, что итальянский Наполи делал предложение по Цыганкову в размере 18 миллионов евро. Об этом предприниматель сообщил в программе ПроФутбол на ТК 2+2.

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“Вранье. И никто на нас не выходил, и никто с нами не разговаривал. Цыганков – основополагающий игрок команды, поэтому я считаю, что он должен какое-то время еще поиграть здесь, всему свое время. Но сейчас на нас не выходил ни один клуб.

Сумма в 18 миллионов кем-то придумана, не хочу даже обсуждать это. Я понимаю, если бы пришла бумага. И тогда мы бы либо смеялись, либо плакали“, – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Динамо готово отпустить Цыганкова в Наполи только за внушительную сумму.