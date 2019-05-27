Зинченко: В Ман Сити спрашивали у меня про защитника Динамо

Украинский легионер поделился интересным инсайдом.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко признался, что ассистент Хосепа Гвардиолы, Микель Артета, спрашивал у него о защитнике киевского Динамо. Испанский специалист, по словам украинца, посоветовал этому футболисту уезжать из украинского чемпионата. Об этом Зинченко рассказал в программе Великий футбол на ТК Футбол.

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"Слежу за Динамо, так как это главный конкурент Шахтера. Радует, что там играет много воспитанников. Ребята растут.

Открою секрет: недавно Микель Артета интересовался моим мнением относительно одного игрока Динамо. И в конце добавил, что ему надо уезжать из этого чемпионата. Этот игрок – мой конкурент по позиции", - рассказал 22-летний игрок.

Ранее Зинченко говорил о своем желании продолжить выступать за Ман Сити в следующем сезоне.