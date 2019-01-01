Ахметов: Готов отпустить Фонсеку

Ринат Ахметов готов отпустить тренера Шахтера в топ-клуб Европы.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов заявил, что готов расстаться с наставником команды Пауло Фонсекой, если им заинтересуется европейский топ-клуб.

"Паулу – молодой, амбициозный тренер, очень квалифицированный тренер. У него есть хорошие идеи, если бы им интересовались лучшие клубы Европы и мира – это тоже хорошо и для Паулу, и для нашего клуба.

Готов ли отпустить Фонсеку, если им заинтересуется европейский топ-клуб? Да, конечно. Это наше имя. Раньше если ко мне попадал игрок, то я никому его не продам, никому не отдам, он должен быть у нас. А когда я начал отпускать игроков, то в этой ситуации мы выиграли намного больше.

Этот опыт – это очень здорово. Это же касается и тренерского штаба. Более того, есть моральная договоренность: если кто-то будет интересоваться, наверняка кто-то интересуется, потому что это не говорит о том, что Паулу никто не интересуется. Он хороший специалист и порядочный человек. Он приехал сюда, в другую страну, выиграл три чемпионства и три кубка, плюс суперкубок. Это заслуживает огромных аплодисментов", - заявил Ахметов в интервью Александру Денисову в программе Великий футбол.