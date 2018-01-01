Шахтер разгромил Мариуполь благодаря хэт-трику Дентиньо

Команда Фонсеки не оставила шансов Мариуполю.

В матче 31-го тура УПЛ донецкий Шахтер не оставил шансов Мариуполю в домашней встрече (4:0).

В первом тайме команды продемонстрировали хороший футбол, однако болельщики голов не увидели.

Во второй половине встречи "горняки" продемонстрировали полное превосходство над соперниками. На 52-й минуте Дентиньо открыл счет в матче, а уже через 5 минут удвоил результат. На 78-й Тете сделал счет 3:0. А добил мариупольцев все тот же Дентиньо, который оформил хэт-трик.

Шахтер — Мариуполь 4:0

Голы: Дентиньо, 52, 57, 80, Тете, 78.

Шахтер: Трубин — Бутко, Кривцов, Ордец, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 82) — Тете, Соломон (Марлос, 69), Фернандо (Сиприано, 73) — Дентиньо.

Мариуполь: Гальчук — Горбунов (Петерман, 67), Дава, Быков, Полегенько — Федорчук, Мишнев (Белоконь, 62), Путря, Тищенко, Вакула — Фомин (Бугай, 76).