Заря уверенно обыграла Александрию
в 31-м туре УПЛ луганская Заря на своем поле уверенно обыграла Александрию (3:1).
Александрийцы вышли вперед уже на 12-й минуте. Довгий воспользовался вратарской ошибкой Шевченко, который неуверенно сыграл на выходе, и отправил мяч головой ворота.
Заря очень скоро отыгралась Артем Громов после хорошей передачи хорошо пробил низом в дальний угол ворот Рудыка. К перерыву луганчане вышли вперед. После удара Чайковского мяч среиошетил к Луневу, который прошил вратаря.
Во втором тайме луганчане смотрелись лучше подопечных Шарана и на 68-й минуте встрече Хомченовский, легко обыграв защитников отправил мяч в девятку ворот голкипера александрийцев.
Заря — Александрия 3:1
Голы: Громов, 29, Лунев, 44 — Довгий, 13
Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко — Силас, Чайковский — Караваев, Лунев (Кабаев, 71), Хомченовский — Громов (Иванович, 88).
Александрия: Рудык — Лучкевич, Микицей, Бабогло, Стецьков (Шастал, 57) — Довгий, Гречишкин, Дедечко (Банада, 79) — Пономарь, Протасов (Ситало, 72), Бухал.
Предупреждения: Вернидуб , Громов, Чайковский, Силас — Гречишкин, Лучкевич, Бухал, Бабогло.
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