Заря уверенно обыграла Александрию

Подопечные Вернидуба продолжают борьбу за 4-е место.

в 31-м туре УПЛ луганская Заря на своем поле уверенно обыграла Александрию (3:1).

Александрийцы вышли вперед уже на 12-й минуте. Довгий воспользовался вратарской ошибкой Шевченко, который неуверенно сыграл на выходе, и отправил мяч головой ворота.

Заря очень скоро отыгралась Артем Громов после хорошей передачи хорошо пробил низом в дальний угол ворот Рудыка. К перерыву луганчане вышли вперед. После удара Чайковского мяч среиошетил к Луневу, который прошил вратаря.

Во втором тайме луганчане смотрелись лучше подопечных Шарана и на 68-й минуте встрече Хомченовский, легко обыграв защитников отправил мяч в девятку ворот голкипера александрийцев.

Заря — Александрия 3:1

Голы: Громов, 29, Лунев, 44 — Довгий, 13



Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко — Силас, Чайковский — Караваев, Лунев (Кабаев, 71), Хомченовский — Громов (Иванович, 88).



Александрия: Рудык — Лучкевич, Микицей, Бабогло, Стецьков (Шастал, 57) — Довгий, Гречишкин, Дедечко (Банада, 79) — Пономарь, Протасов (Ситало, 72), Бухал.



Предупреждения: Вернидуб , Громов, Чайковский, Силас — Гречишкин, Лучкевич, Бухал, Бабогло.