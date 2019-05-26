Киевляне спаслись благодаря двум голевым передачам де Пены.

Киевское Динамо одержало волевую победу над ФК Львов в предпоследнем туре чемпионата Украины – 2:1.

Львову удался быстрый гол - на 16-й минуте Альваро неожиданно пробил в ближний угол и Бущан не выручил.

Пропустив гол, динамовцы хоть и пытались атаковать, но ничего опасного до перерыва так и не создали.

Уже в дебюте второго тайма мог забивать Беседин, но после его удара головой мяч попал в перекладину.

Впрочем, именно Беседину суждено было сравнять счет – после навеса де Пены в район штрафной он головой отправил мяч в сетку. А вскоре де Пена снова подал и на этот раз Бурда замкнул навес точным ударом головой.

Динамо — Львов 2:1

Голы: Беседин, 78, Бурда, 84 — Алваро, 17.

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Алибеков, Сидклей (Миколенко, 28) — Смирный (Сидорчук, 46), Шепелев, Шапаренко (Дуэлунд, 64), Де Пена — Русин, Беседин.

Львов: Бандура — Парамонов (Липе, 48), Адамюк, Насонов, Приймак — Борзенко, Мартан — Шина (Кадина, 80), Педро, Альваро — Бруно.

Предупреждения: Шапаренко — Борзенко, Липе.