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Сборная Украины проведет спарринг с дебютантом УПЛ

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Стала известна дата спарринга.
Футболисты сборной Украины
Футболисты сборной Украины
Getty Images

Сборная Украины в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2020 встретится в товарищеском матче с дебютантом УПЛ - СК Днепр-1. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок сборной состоится в среду, 29-го мая.

СК Днепр-1 в следующем сезоне будет выступать в УПЛ. По итогам минувшего сезона команда Дмитрия Михайленко заняла 1-е место в Первой лиге Украины.

В свою очередь, сборная Украины проведет свои матчи отбора Евро-2020 с Сербией и Люксембургом 7 и 10 июня соответственно.

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Теги: Днепр-1, сборная Украина по футболу
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Источник: ФФУ
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