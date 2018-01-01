Сборная Украины проведет спарринг с дебютантом УПЛ

Стала известна дата спарринга.

Сборная Украины в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2020 встретится в товарищеском матче с дебютантом УПЛ - СК Днепр-1. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок сборной состоится в среду, 29-го мая.

СК Днепр-1 в следующем сезоне будет выступать в УПЛ. По итогам минувшего сезона команда Дмитрия Михайленко заняла 1-е место в Первой лиге Украины.

В свою очередь, сборная Украины проведет свои матчи отбора Евро-2020 с Сербией и Люксембургом 7 и 10 июня соответственно.