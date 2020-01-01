Сборная Украины начала сбор в Харькове перед матчами отбора Евро-2020

На первую тренировку сборной Украины приехало всего 13 футболистов, вызванных Шевченко.

Игроки национальной команды Украины, вызванные на поединки против Сербии и Люксембурга, начали прибывать в расположение сборной в Харькове. Первыми в лагерь национальной команды прибыли футболисты, выступающие за рубежом – Марьян Швед, Василий Кравец, Иван Петряк, Игорь Пластун и Роман Яремчук.

Также прибыли 8 футболистов из молодежки, которые будут готовиться вместе с национальной командой.

Молодые и опытные исполнители работают и живут по единому графику: первым пунктом программы был коллективный обед для чертовой дюжины приехавших игроков в ресторане харьковского отеля сборной. А затем в программе первая тренировка.

Позже к сборной присоединятся Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Роман Безус, а также еще трое футболистов из молодежки. 27 и 28 мая прибудет остальные легионеры – Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Артем Кравец и Эдуард Соболь.

Наконец, 1 июня состав национальной команды пополнится игроками из украинской Премьер-лиги, последние матчи которой будут сыграны 31 мая.

Матчи против Сербии и Люксембурга пройдут на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно.