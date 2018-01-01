Колос и Волынь сыграют в плей-офф за выход в УПЛ
В последнем туре чемпионата Украины Первой лиги сразу три команды имели шансы завоевать путевку в матчи плей-офф за выход в Премьер-лигу - у Колоса, Металлиста 1925 и Волыни было по 51 очку.
Колос свой матч 28-го тура выиграл, обыграв Оболонь-Бровар. Волынь, доигрывая в меньшинстве, сыграла по нолям с Горняк-Спорт, а Металлист проиграл Авангарду, несмотря на численное преимущество в последние минут 20 (с добавленным временем).
Колос – Оболонь-Бровар 3:2
Голы: Гавриш, 45+3, 77, Ильин, 52 – Ковбаса, 27, Безуглый, 67
Горняк-Спорт – Волынь 0:0
Удаление: Петько, 52
Авангард – Металлист 1925 1:0
Гол: Собко, 72 (с пенальти)
Удаление: Савин, 77
Колос сыграет в плей-офф сыграет с командой, которая займет по итогу сезона в УПЛ 11-ю строчку, Волынь – с 10-й командой элитного дивизиона.
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