УПЛ: Карпаты упустили победу над Олимпиком, Арсенал-Киев опустился на последнее место

За тур до конца Премьер-лиги Арсенал идет на вылет, а Черноморцу и Карпатам "светят" переходные матчи.

В чемпионате Украины сыгран передпоследний, 31-й тур, в нижней части таблицы. Карпаты упустили возможность догнать Олимпик, упустив победу в очном матче, Черноморец продлил удачную серию и поднялся с последней строчки турнирной таблицы, а место на дне занял Арсенал-Киев, который теперь рискует напрямую вылететь в Первую лигу. Карпаты — Олимпик 3:3

Голы: Хонгла, 15, Мякушко, 75, 79 (пен.) — Матар, 3, 89, Гай, 83 Карпаты: Кучинский — Мирошниченко, Нестеров, Ковтун, Мехремич — Ди Франко (Толочко, 88), Клец, Хонгла — Мякушко, Понде, Гуцуляк (Дебелко, 90+3). Олимпик: Крынский — Ксенз, Гришко, Цымбалюк, Клименчук (Е. Пасич, 46) — Гай, Политыло (Дегтярев, 79) — Кравчук (Валеев, 53), Тейшейра, Вантух — Матар. Предупреждения: Понде — Матар. Десна — Арсенал-Киев 1:0

Гол: Богданов, 31. Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Немчанинов, Мостовой — Огиря (Старенький, 78), Богданов — Волков, А. Фаворов (Белич, 90+2), Картушов — Филиппов (Безбородько, 83). Арсенал-Киев: Пыдкывка — Жичиков, Вакуленко, Башлай, Дубинчак — Домбровский, Танковский, Ориховский (Липартия, 34) — Кадимян (Мудрик, 46), Мэзу (Ковпак, 46), Калитвинцев. Предупреждения: Мостовой, А. Фаворов, Д. Фаворов, Картушов — Пидкивка. Ворскла — Черноморец 1:2

Голы: Коломоец, 54 — Коваль, 26, Танчик, 63 Ворскла: Ткаченко — Пердута, Мартыненко, Чеснаков, Сапай — Скляр, Петрович — Васин, Габелок (Кобахидзе, 90), Ребенок (Артур, 46) — Карека (Коломоец, 46) Черноморец: Литовченко — Голиков, Рыжук, Гошкодеря, Норенков (Трубочкин, 72) — Бабенко — Танчик, Хамелюк, Аржанов, Вильхамссон (Чорний, 65) — Коваль (Павлов, 78) Предупреждения: Чеснаков — Рыжук, Трубочкин, Бабенко Удаление: Чеснаков, 68 (вторая желтая карточка)

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