Рафаилов потролил Шахтер перед матчем с Мариуполем

Гендиректор Зари прокомментировал отпуск бразильцев Шахтера.

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов накануне матчей 31-го тура чемпионата Украины высказался о ситуации в донецком Шахтере, который досрочно отпустил в отпуск бразильцев Тайсона, Исмаили и Веллингтона Нема. В этом туре Шахтер играет с Мариуполем, который борется с Зарей за четвертое место в Премьер-лиге.

"Даже не сомневался, что перед матчем Шахтер – Мариуполь многие бразильцы уедут. Подскажу самому независимому в мире каналу причины: усталость, старые травмы, семейные причины. Думаю, что и арендованным футболистам разрешат играть. Подсказка: надо посмотреть резерв, а то в 30 предыдущих матчах было мало информации.

Это пост не о Заре. О Заре я говорю в раздевалке и не всем нравятся мои выражения. Ну все, побегу за попкорном, сейчас включатся кротоботы", – написал Рафаилов в Facebook.

За два тура до завершения сезона Мариуполь и Заря набрали по 40 очков. В последнем туре команды играют между собой.