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Динамо досрочно выиграло чемпионат Украины U-21

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"Бело-синие" стали недосягаемы для ближайшего преследователя.
Динамо Киев выиграло чемпионат до 21 года / ФК Динамо Киев
Динамо Киев выиграло чемпионат до 21 года / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо выиграло чемпионат Украины среди молодежных команд сезона-2018/19, раскрошив Арсенал со счетом 7:1 .

"Бело-синие" оторвались от Александрии, которая занимает второе место, на 6 очков после 31-го тура. Также отметим, что сами александрийцы в предпоследнем туре не смогли обыграть луганскую Зарю.

Также заметим, что молодежная команда донецкого Шахтера занимает третью строчку и отстает от киевлян на 23 пункта.

Это уже седьмой титул для молодежки Динамо. Они попрежнему лидируют по этому показателю. У "горняков" же 4 титула чемпиона, по одному разу выигрывали первенство Заря, Днепр, Карпаты и Ильичевец (ныне Мариуполь).

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