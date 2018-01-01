Панков: Если Бойко попросит меня помочь ему с трудоустройством, я не буду этого делать

Бывший агент Дениса Бойко рассказал, как он вернул голкипера в Динамо.

Агент Александр Панков поделился своими воспоминаниями о сотрудничестве с голкипером Динамо Денисом Бойко.

“Я был агентом Бойко, сейчас его агент - Шаблий. После меня он поменял очень много агентов. Сначала были мы с Онищенко, а потом Галушко, Михайлов.

Почему Бойко отказался от моих услуг? Когда ушел Газзаев, который по моей просьбе вернул Дениса из аренды в Оболони, пришел Семин. А у меня с ним контактов не было. После матча с Шерифом его посадили на лавку.

Нашей большой ошибкой тогда было то, что мы не подписали агентский контракт. Он тогда говорил: “Ребята, я же мужик, буду все выполнять, вы красавцы, сделали работу“. Говорю: “Так давай подпишем контракт“.

А тогда он начал сотрудничество с другим агентом-иностранцем. Контракт они подписали, но агент не отдал ему копию. Денис не знал, регистрировал ли он его или нет. Он боялся, чтобы не было двойного контракта, потому что тогда могут быть серьезные проблемы.

Тогда он говорил: “Давайте не будем подписывать контракт, вдруг он зарегистрировал его. А поскольку агент был россиянин, я позвонил в РФС. Там сказали, что никакой контракт не зарегистрирован. Но контракт бы так и не подписали.

Свое честное слово Бойко не выполнил по сегодняшний день. А это был 2010 год.

“Если он придет и попросит помочь с трудоустройством, я не буду я ему помогать. Он к нам приходил, мы с ним нормально разговаривали, но я ему не буду помогать. Он знал, что мы только начинаем агентскую деятельность, потому ему увеличили контракт почти в восемь раз.

Мы вернули его в Динамо - это было самое главное. Потому что Газзаев тогда не знал, кто такой Бойко. Тогда он ездил на метро, а потом резко начал на Кайене. Бойко повел себя некорректно, и он знает об этом, ему с этим жить до конца своих дней“, - сказал Панков в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

В этом сезоне Бойко провел в составе Динамо 42 матча.