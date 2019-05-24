Суркис: Я никому не давал большего кредита доверия, чем Хацкевичу

Президент киевского клуба считает, что его команда может ставить перед собой большие цели.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о кадровой ситуации в клубе.

“Да, Хацкевич работал с молодежью, да, он был в очень тяжелых условиях, когда целая группа игроков выпала. Даже в игре против Шахтера. Да, Шахте выставил полурезервный состав, но давайте мы посчитаем.

У нас не играл Кадар, Миколенко, Вербич, Соль и Буяльский. А это пять игроков основного состава.

Кроме того, и со скамейкой запасных у нас также были проблемы, потому что игроки, которые поджимают основных, тот же Циташвили, Попов, были вызваны в сборную, где они есть и сегодня. Мы им желаем успехов, они ведь будут представлять нашу страну.

Также не забывайте, что Беседин играл после тяжелейшей травмы, восемь месяцев он не играл в футбол, поэтому ему было очень тяжело. И слава богу, что игра закончилась без разрывов и травм.

Еще единственный наш форвард, который подает надежды - это Русин, я в него лично очень верю, как и в Шапаренко. Да, бывают спады. Если все бы были в строю, то у нас есть хорошая боевая команда, которая может уже сегодня ставить перед собой большие цели.

Никто не говорит, что не надо на каких-то позициях усилить команду. Но я, как президент клуба, и болельщики, должны знать, что в следующем году будем бороться и возвращать себе титулы. Потому что становление команды за два года, которые работает Хацкевич, уже состоялось.

Я никому не давал большего кредита доверия, чем ему. Поэтому будем встречаться и разговаривать“, - сказал Суркис в интервью Youtube-канала Динамо.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 киевская команда осталась без трофеев.

Ранее Суркис признался, что не ведет переговоров с потенциальными сменщиками Хацкевича.