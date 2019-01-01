Ротань назвал заявку сборной Украины U-21 на турнир памяти Лобановского

Главный тренер национальной команды вызвал 22 игрока.

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротаньназвал состав команды на мемориал Лобановского, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В заявку команды попали 22 футболиста.

Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер), Олег Билык (Александрия), Андрей Кожухарь (Черноморец).

Защитники: Евгений Чеберко (Заря, Луганск), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба - Александрия), Алексей Быков (Мариуполь), Орест Лебеденко (Луго, Испания), Богдан Милованов (Спортинг, Португалия).

Полузащитники: Дмитрий Крысько, Владимир Якимец, Дмитрий Топалов (все - Шахтер), Богдан Билошевський, Ахмед Алибеков, Евгений Смирный (все — Динамо Киев), Артем Козак (Арсенал-Киев), Максим Лунев, Богдан Леднев (оба — Заря), Александр Назаренко (Днепр-1).

Нападающие: Евгений Исаенко, Назарий Русин (оба – Динамо), Владислав Вакула (Мариуполь).

Имена еще троих футболистов тренерский штаб назовет накануне начала сбора, который начнется 31 мая.

Напомним, турнир пройдет с 3 по 5 июня. В соревнованиях, кроме Украины также примут участие молодежные сборные Кипра, Болгарии и Израиля. В полуфинале наша команда встретится с киприотами.