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Суркис: Ни с кем не веду переговоров, сначала встречусь с Хацкевичем

Комментариев: 1
Президент Динамо опроверг информацию о встречах с потенциальными сменщиками Хацкевича.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис опроверг слухи касательно того, что он уже решил не продлевать контракт с нынешним наставником “бело-синих“ Александром Хацкевичем. 

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Со слов предпринимателя, он не вел никаких переговоров с другими специалистами о назначении на пост главного тренера клуба.

“Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров. Как я и говорил раньше, после конца сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером“, – цитирует Суркиса Динамомания.

Ранее сообщалось, что Динамо может возглавить экс-наставник сборной Польши.

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Теги: Динамо, Игорь Суркис, Александр Хацкевич, УПЛ, футбол, Украина
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Источник: dynamomania.com

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Комментариев (1)
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Peyot    24.05.2019, 15:55
Оценка:  +1
Peyot
ПОка суркисы у руля Динамо врядли сможет бороться за трофеи выше внутренних. А пока все судьи работают на шахтер шансов нет и на свои!
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