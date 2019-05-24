Суркис: Ни с кем не веду переговоров, сначала встречусь с Хацкевичем

Президент Динамо опроверг информацию о встречах с потенциальными сменщиками Хацкевича.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис опроверг слухи касательно того, что он уже решил не продлевать контракт с нынешним наставником “бело-синих“ Александром Хацкевичем.

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Со слов предпринимателя, он не вел никаких переговоров с другими специалистами о назначении на пост главного тренера клуба.

“Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров. Как я и говорил раньше, после конца сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером“, – цитирует Суркиса Динамомания.

Ранее сообщалось, что Динамо может возглавить экс-наставник сборной Польши.