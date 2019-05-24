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Фонсека: Шахтер играет без поддержки болельщиков

Комментариев: 3
Португальский специалист разочарован, что украинцы не ходят на стадионы.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека признался, что клуб испытывает трудности в связи с переездом “горняков“ из Донецка. Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.

Со слов португальского специалиста, фанаты не поддерживают его команду, поэтому стадионы в Украине пустуют. 

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“В прошлом году мы совершили 126 перелетов. Это непросто. Мы играем без поддержки наших болельщиков. Когда я только переехал в Украину, мы играли во Львове. На последний матч, который мы провели в этом городе, на стадион вместимостью 35-40 тысяч, если я не ошибаюсь, пришли 600 человек“, – сказал Фонсека.

Напомним, ранее Фонсека выразил желание поработать в Англии или Германии.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, УПЛ, футбол
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.05.2019, 15:55
Оценка:  +1
гость
Едьте в Донецк и заберите всех кто наехал в Киев, живите там себе и себя же поддерживайте. В Киеве одни бандеровцы.
trgvm1    24.05.2019, 15:43
Оценка:  0
trgvm1
третье в лу............................ган ........................нииииииии иииииии ваши фані по................діхаютттттттттт тттттттттт
trgvm1    24.05.2019, 15:42
Оценка:  +1
trgvm1
во первіх шлоб ті говорил шо хочешь жить в киеве второе за вас не кто не болеет
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