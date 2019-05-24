Фонсека: Шахтер играет без поддержки болельщиков

Португальский специалист разочарован, что украинцы не ходят на стадионы.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека признался, что клуб испытывает трудности в связи с переездом “горняков“ из Донецка. Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.

Со слов португальского специалиста, фанаты не поддерживают его команду, поэтому стадионы в Украине пустуют.

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“В прошлом году мы совершили 126 перелетов. Это непросто. Мы играем без поддержки наших болельщиков. Когда я только переехал в Украину, мы играли во Львове. На последний матч, который мы провели в этом городе, на стадион вместимостью 35-40 тысяч, если я не ошибаюсь, пришли 600 человек“, – сказал Фонсека.

Напомним, ранее Фонсека выразил желание поработать в Англии или Германии.