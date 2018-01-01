Динамо готово отпустить Цыганкова в Наполи только за внушительную сумму

Руководство "бело-синих" может продать своего лидера за 25-30 миллионов евро.

Руководство киевского Динамо не намерено расставаться со своим лидером Виктором Цыганковым в летнее трансферное окно, однако “бело-синие“ готовы передумать, если получат внушительное предложение. Об этом сообщает Areanapoli.it.

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По информации источника, столичный клуб готов рассмотреть продажу 21-летнего полузащитника за 25-30 миллионов евро.

Отметим, что Наполи ранее предложило 18 миллионов евро за Цыганкова, однако получило незамедлительный отказ.

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Сообщается, что итальянский клуб следит за украинцем еще с матча против Динамо в прошлом году и может договориться о размере заработной платы с Цыганковым, однако требования киевского клуба могут отпугнуть руководство неаполитанцев.

Напомним, ранее стало известно об интересе Наполи к украинцу Малиновскому.