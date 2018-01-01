Шахтер готов заплатить 13 миллионов евро за игрока Сассуоло - СМИ

"Горняки" хотят усилить защитную линию.

Правый защитник итальянского Сассуоло Поль Лирола попал в список интересов донецкого Шахтера. Об этом сообщает CalcioNapoli24, ссылаясь на итальянскую газету Corriere del Mezzogiorno.

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По информации источника, руководство “горняков“ уже вступило в переговоры с итальянским клубом касательно трансфера 21-летнего футболиста и предложило за его переход порядка 13 миллионов евро.

Отмечается, что главным конкурентом Шахтера в гонке за Лиролой является Наполи, однако итальянский гранд пока не готов платить сумму за футболиста, которую предложили “горняки“.

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В этом сезоне Лирола сыграл в итальянском первенстве 34 матча, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

Напомним, за Шахтер однажды выступал итальянский футболист Кристиано Лукарелли, однако заиграть в составе “горняков“ у него не получилось.

Ранее сообщалось, что в услугах экс-игрока донецкого Шахтера Руслана Малиновского заинтересованы итальянский Наполи и португальский Спортинг.