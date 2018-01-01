Фонсека: Мечтаю поработать в Англии или Германии, но всегда буду приезжать в Киев

Португальский специалист считает, что у него большая связь со столицей Украины.

Главный тренер донецкого Шахтере Паулу Фонсека рассказал о планах на будущее и перспективах поработать в английской Премьер-лиге и Бундеслиге. Однако, со слов португальского специалиста, он всегда будет возвращаться в Киев, поскольку имеет сильную связь с этим городом. Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.

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“Не секрет, что я хочу поработать в Англии. Но сейчас есть еще один чемпионат, который меня привлекает - это Бундеслига, куда иностранному тренеру не так просто пробиться. Но я думаю, что смог бы предложить что-то новое с тактической точки зрения.

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Очень хочу посоревноваться в АПЛ с Гвардиолой, с Сарри. А еще с Марку Силвой, с Нуну Эшпириту Санту. Но сейчас не просто проявить себя в Англии, где собрались лучшие тренеры мира, а в их распоряжении лучшие футболисты.

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Я часто гуляю по Киеву, особенно когда хорошая погода. Я приезжаю сюда с женой, мы любим пройтись по Майдану или Крещатику. Здесь всегда очень много людей, магазинов, ресторанов. Я всегда буду возвращаться сюда.

У меня сильная связь с этим городом на всех уровнях. Здесь у меня семья, очевидно, я всегда буду возвращаться в Киев. К сожалению, я ни разу не был в Донецке, на Донбасс Арене“, - признался Фонсека.

Напомним, ранее Фонсека исключил возможность остаться в Шахтере на 12 лет, поскольку хочет поиграть в топ-чемпионате.