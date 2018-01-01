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Зинченко не хотел отдавать чемпионскую медаль УПЛ, которую одолжил у Тайсона

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Украинский легионер также попозировал с кубком УПЛ.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко посетил церемонию награждения донецкого Шахтера золотыми медалями УПЛ.

Воспитанник “горняков“ захотел разделить триумф с игроками Шахтера, поэтому одолжил чемпионскую медаль УПЛ у Тайсона и поднял кубок украинского первенства над головой.

В это время, защитник “оранжево-черных“ Николай Матвиенко решил в шутливой форме подколоть своего друга. Украинец сначала не хотел отдавать трофей Александру, а после просил его не уронить, как это уже было с кубком АПЛ в прошлом году.

“Та что он, в Англии эти чемпионаты выигрывает. Пусть нормальный выиграет. Нет, нет, нет, отдай, ты не достоин. Только не разбей, я тебя прошу. Я в Ман Сити фотку скину, тебя из команды выгонят“, - подшутил над Зинченко Матвиенко.

После нескольких фотографий, украинский легионер отдал кубок Тайсону, однако капитан “горняков“ потребовал вернуть и его медаль. Зинченко удивился, но все же отдал ее законному владельцу.

Смотрите видео церемонии награждения Шахтера чемпионскими медалями УПЛ.

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Теги: Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Шахтер, УПЛ, Украина, футбол
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