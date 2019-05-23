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Польский специалист может сменить Хацкевича на посту главного тренера Динамо

Комментариев: 2
Навалка скоро прилетит в Киев для проведения переговоров с клубом.
Адам Навалка
Адам Навалка
Getty Images

Экс-наставник сборной Польши Адам Навалка может сменить Александра Хацкевича на посту главного тренера киевского Динамо. Об этом сообщает zbirna.com, ссылаясь на польских инсайдеров.

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По информации источника, руководство “бело-синих“ планирует в ближайшее время провести встречу с польским специалистом, на которой стороны обсудят условия будущего соглашения.

Отметим, что у нынешнего главного тренера киевлян Хацкевича заканчивается контракт со столичным клубом этим летом и пока не известно, будут ли боссы Динамо его продлевать.

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Последним местом работы Навалки был польский Лех. Он его возглавил в начале текущего сезона, но был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды.

Также с 2013 по 2018 год Навалка возглавлял национальную сборную Польши, с которой в 2016 году вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, однако провалился на Чемпионате Мира-2018, где поляки не смогли выйти из группы.

Ранее сообщалось, что Динамо не будет продлевать Хацкевича, а сам белорусский специалист может начать свою тренерскую деятельность в одном из российских клубов.

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Источник: zbirna.com

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Комментариев (2)
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Дядя_Леня    23.05.2019, 17:20
Оценка:  0
Дядя_Леня
Та не, лучше уже создать тандем Милевский-Алиев. Хоть весело будет.
georg2018    23.05.2019, 17:12
Оценка:  0
georg2018
ХРЕН РЕДЬКИ наверно вкуснее ...для суркисов...
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