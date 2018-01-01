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Беседина довызвали в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020

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Андрей Шевченко принял решение заменить травмированного Мораеса.
Артем Беседин
Артем Беседин
ffu.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду нападающего Динамо Артема Беседина, сообщает УАФ.

Решение связано с повреждением вызванного ранее Жуниора Мораеса, который не сможет принять участие в матчах отбора Евро-2020.

Последний раз Беседин получал вызов в сборную год назад, когда принимал участие в двух товарищеских матчах - против Марокко и Албании. 

Потом футболист на долгий срок выпал из-за травмы, но недавно снова вернулся в строй.

Напомним, сборная Украины проведет отборочные матчи к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня соответственно.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Жуниор Мораес
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Источник: ffu.ua

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