Беседина довызвали в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020

Андрей Шевченко принял решение заменить травмированного Мораеса.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду нападающего Динамо Артема Беседина, сообщает УАФ.

Решение связано с повреждением вызванного ранее Жуниора Мораеса, который не сможет принять участие в матчах отбора Евро-2020.

Последний раз Беседин получал вызов в сборную год назад, когда принимал участие в двух товарищеских матчах - против Марокко и Албании.

Потом футболист на долгий срок выпал из-за травмы, но недавно снова вернулся в строй.

Напомним, сборная Украины проведет отборочные матчи к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня соответственно.