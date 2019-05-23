Динамо отказало Наполи в трансфере Цыганкова

Неаполитанцы предлагали за полузащитника 18 миллионов евро.

Киевское Динамо дало отрицательный ответ на запрос Наполи о трансфере лидера киевлян Виктора Цыганкова, сообщает Football.ua.

Отмечается, что итальянский клуб предлагал за полузащитника 18 миллионов евро, которые не заитересовали “бело-синих“. Президент клуба Игорь Суркис отказал “адзурри“, даже не рассматривая предложение.

Напомним, контракт Цыганкова с Динамо рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне игрок провел 45 матчей, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач.

Ранее имя Цыганкова связывали с другой итальянской командой - Ромой.