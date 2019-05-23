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Динамо отказало Наполи в трансфере Цыганкова

Комментариев: 2
Неаполитанцы предлагали за полузащитника 18 миллионов евро.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо

Киевское Динамо дало отрицательный ответ на запрос Наполи о трансфере лидера киевлян Виктора Цыганкова, сообщает Football.ua.

Отмечается, что итальянский клуб предлагал за полузащитника 18 миллионов евро, которые не заитересовали “бело-синих“. Президент клуба Игорь Суркис отказал “адзурри“, даже не рассматривая предложение.

Напомним, контракт Цыганкова с Динамо рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне игрок провел 45 матчей, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач.

Ранее имя Цыганкова связывали с другой итальянской командой - Ромой.

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Теги: футбол, Наполи, Динамо, Виктор Цыганков
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Источник: football.ua

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.05.2019, 12:55
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гость
Будет как и с Ярмолой - год там, год сям, травма и в лучшем случае средний клуб среднего чемпионата
zadneprohodchik    23.05.2019, 12:45
Оценка:  0
zadneprohodchik
Какие у него в дырке перспективы 0. Видимо просто суркис ждет больше бабла.
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