Фонсека: Шахтер был лучше Динамо в течение всего чемпионата

Португальский специалист высказался о результатах своей команды в УПЛ.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал результат матча 30-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо (1:1).

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“Мы были лучше всех соперников. Постоянно играли амбициозно, даже сегодня, в игре, которая ничего для нас не решала, мы показали свои амбиции, очень серьезно отнеслись к этому матчу. В течение сезона мы были лучшей командой на всех уровнях. Так что наше чемпионство абсолютно заслужено.

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Я – не тот человек, который много говорит о сопернике. Динамо – сильный, самый главный наш соперник. Но в течение всего чемпионата Украины мы были лучше киевлян и именно поэтому заслужили еще один трофей. Должен сказать, что иногда Шахтер недооценивается. В таких условиях добиваться целей может только очень амбициозный, сплоченный коллектив. Далеко не всегда в полной мере оцениваются наши достижения“, - сказал португальский специалист.

Также наставник Шахтера поделился своим мнением об игре молодых футболистов, которые получили свое место в основном составе.

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“Очень доволен молодыми футболистами. Сегодня у нас была ощутимая ротация. Мы дали возможность выступить в таком сложном матче тем ребятам, которые имели в этом сезоне мало игрового времени. Их ответ был положительным. Да, мы пропустили первыми, но команда очень хорошо среагировали. А исходя из количества созданных моментов, мы сегодня заслуживали победы. Но главное, что все молодые ребята показали себя очень достойно и показали, что готовы бороться за место в основном составе Шахтера. Для меня было главным это прочувствовать“, - добавил Фонсека.

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