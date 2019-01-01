Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча

Комментариев: 0
Принципиальные соперники разошлись миром.

Фернандо и Виктор Цыганков
Фернандо и Виктор Цыганков
ФК Динамо

В матче 30-го тура чемпионата Украины Шахтер принимал Динамо. Встреча состоялась в Харькове на ОСК Металлист и завершилась со счетом 1:1. 

Вашему вниманию видеообзор этого поединка:

Шахтер — Динамо 1:1
Голы: Тете, 50 — Цыганков, 37

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Алан Патрик (Коваленко, 75), Маркос Антонио — Тете, Соломон (Ордец, 66), Фернандо (Дентиньо, 46) — Кайоде.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей — Шепелев, Сидорчук — Цыганков, Андриевский, Де Пена — Беседин (Шапаренко, 65).

Предупреждения: Хочолава, Патрик, Фернандо, Тете, Дентиньо — Цыганков, Шепелев, Шабанов, Андриевский, Шапаренко, Сидклей.

На 45-й минуте был удален Артем Шабанов (Динамо) (повторное предупреждение).

На 63-й минуте был удален Давид Хочолава (Шахтер) (повторное предупреждение).

Поделись:
Теги: Шахтер, Динамо, УПЛ, футбол, Украина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь